В Сумской области мальчика госпитализировали с подозрением на туляремию

У 13-летнего мальчика в Сумской области обнаружили подозрение на туляремию. Сейчас местная служба по правам потребителей принимает меры, чтобы не допустить распространения болезни в регионе, сообщил в Facebook Центр общественного здоровья.

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14 ноября у больного повысилась температура, увеличились лимфоузлы и появилась боль в горле. В тот же день он обратился к врачу-инфекицонисту, а 16 ноября его госпитализировали.

Причины и условия возникновения болезни у мальчика пока выясняются.

СПРАВКА. Туляремия – острая инфекционная болезнь, заразиться которой могут как люди, так и животные. Проявляется лихорадкой, интоксикацией, поражает лимфатические узлы и кожные покровы – на них образуются язвы.



Переносчиками заболеваниями могут быть зайцы, кролики, водяные крысы и мыши-полевки. В связи с этим среди людей наиболее подверженными туляремии оказываются фермеры, охотники и мясники – при контакте с тушами животных.



Без надлежащего лечения болезнь чревата серьезными осложнениями и может привести к летальному исходу. При этом, передача инфекции от человека к человеку считается маловероятной.

Случаи заболевания туляремией уже фиксировались в Украине в 2003 и 2008 годах – тогда все они были замечены в Волынской области.

В августе 2020 года в Херсонской области подтвердили еще два случая этой болезни – ее выявили у супругов.

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Дарья Мостовая

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