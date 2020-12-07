В Индии неизвестная болезнь подкосила уже более 300 человек, но врачи не паникуют

На юго-востоке Индии в городе Элуру, штат Андхра-Прадеш, за прошлые сутки удвоилось количество госпитализированных с неизвестной болезнью, один человек умер. Об этом пишет газета The Hindu.

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К вечеру 6 декабря 315 граждан забрали в местную больницу общего профиля с симптомами заболевания, которое пока не диагностировали. Среди них 46 детей и 70 женщин. По неподтвержденным данным, еще 50 человек проходят лечение в различных частных больницах.

Медики рассказали, что у пациентов отмечается головокружение, головные боли и симптомы эпилепсии. При этом большинство заболевших вполне стабильны, а "скорость выздоровления хорошая, нет причин для паники".

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Результаты тестов на коронавирус у всех отрицательные, КТ и рентгенограммы в норме. Образцы воды в регионе, продуктов питания и крови заболевших отправлены в лабораторию судмедэкспертизы.

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Евгений Пилипенко

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