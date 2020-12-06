UA

В Индии недиагностированное заболевание уложило на больничные койки 140 человек

06.12.2020, 22:46
В Индии недиагностированное заболевание уложило на больничные койки 140 человек - Фото
Иллюстрационное фото - EPA

Власти Индии пытаются выяснить причину неустановленного заболевания, в результате которого за выходные были госпитализированы более 140 человек. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам врачей, пациенты из Элуру, штат Андхра-Прадеш, имели широкий спектр симптомов – от тошноты до припадков и потери сознания.

Местные СМИ сообщили, что пациенты прошли тесты на коронавирус, и все они оказались отрицательными.

Медицинский сотрудник государственной больницы Элуру сказал газете Indian Express: "Заболевшие люди, особенно дети, внезапно начали рвать после того, как пожаловались на жжение в глазах. Некоторые из них потеряли сознание, у других начались судороги".

Многие из госпитализированных выздоровели и вскоре были выписаны.

Министр здравоохранения штата Алла Кали Кришна Шринивас заявила, что в пробах крови не было обнаружено никаких следов вирусной инфекции. Она также сказала, что загрязнение воздуха или воды исключили из числа возможных причин всплеска заболевания.

"Это какая-то загадочная болезнь, и только лабораторный анализ покажет, что это такое", – сказала Алла Кали Кришна Шринивас.

Индия сейчас на втором месте в мире по количеству заболевших коронавирусом. По официальным данным, там переболело уже 9 млн 676 тыс человек, более 140 000 – умерли.

Читайте также: 6-летний мальчик из Индии стал самым молодым программистом в мире





Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
Индия коронавирус

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Как четвероногие спасают физическое и ментальное здоровье хозяев во время коронакризиса

Партнерский проектКак четвероногие спасают физическое и ментальное здоровье хозяев во время коронакризиса
 