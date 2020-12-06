В Индии недиагностированное заболевание уложило на больничные койки 140 человек

Власти Индии пытаются выяснить причину неустановленного заболевания, в результате которого за выходные были госпитализированы более 140 человек. Об этом сообщает BBC.

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По словам врачей, пациенты из Элуру, штат Андхра-Прадеш, имели широкий спектр симптомов – от тошноты до припадков и потери сознания.

Местные СМИ сообщили, что пациенты прошли тесты на коронавирус, и все они оказались отрицательными.

Медицинский сотрудник государственной больницы Элуру сказал газете Indian Express: "Заболевшие люди, особенно дети, внезапно начали рвать после того, как пожаловались на жжение в глазах. Некоторые из них потеряли сознание, у других начались судороги".

Многие из госпитализированных выздоровели и вскоре были выписаны.

Министр здравоохранения штата Алла Кали Кришна Шринивас заявила, что в пробах крови не было обнаружено никаких следов вирусной инфекции. Она также сказала, что загрязнение воздуха или воды исключили из числа возможных причин всплеска заболевания.

"Это какая-то загадочная болезнь, и только лабораторный анализ покажет, что это такое", – сказала Алла Кали Кришна Шринивас.

Индия сейчас на втором месте в мире по количеству заболевших коронавирусом. По официальным данным, там переболело уже 9 млн 676 тыс человек, более 140 000 – умерли.

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Вадим Ребрина

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