После празднования Фестиваля огней север Индии накрыл ядовитый смог: видео

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Запуск фейерверков и петард привел к образованию стойкой токсичной пелены в воздухе

На этих выходных в Нью-Дели прошел фестиваль огней Дивали – после него над городом навис густой токсичный смог, образованный после запуска тысяч фейерверков и петард, пишет Reuters.

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Столицу Индии накрыло ядовитой дымкой, а средний уровень загрязнения воздуха превысил допустимый примерно в девять раз. Ранее главный министр Дели Арвинд Кеджривал запретил продажу и использование петард, но люди все равно запускали их во время празднования.

Состояние воздуха в Индии и так традиционно страдает в октябре и ноябре каждого года из-за того, что фермеры начинают сжигать сельскохозяйственные отходы при безветренной погоде. Фестиваль же еще больше ухудшил ситуацию – люди начали жаловаться на то, что задыхаются и чувствуют резь в глазах.

СПРАВКА. Дивали – индийский и индуистский праздник, второе название Фестиваль огней. Символизирует победу добра над злом, в честь чего по всей стране зажигают огни, запускают фейерверки и небесные фонарики.

Празднование обычно приходится на конец октября – начало ноября. В современной Индии Фестиваль огней принято считать праздником нового года. В этом году Дивали отмечали 14 ноября. 
  • В октябре 2020 года Киев оказался на четвертом месте среди городов с самым грязным воздухом в мире.

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Теги: Индия, видео, фестиваль, смог, нью-дели
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