После празднования Фестиваля огней север Индии накрыл ядовитый смог: видео

На этих выходных в Нью-Дели прошел фестиваль огней Дивали – после него над городом навис густой токсичный смог, образованный после запуска тысяч фейерверков и петард, пишет Reuters.
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Столицу Индии накрыло ядовитой дымкой, а средний уровень загрязнения воздуха превысил допустимый примерно в девять раз. Ранее главный министр Дели Арвинд Кеджривал запретил продажу и использование петард, но люди все равно запускали их во время празднования.
Состояние воздуха в Индии и так традиционно страдает в октябре и ноябре каждого года из-за того, что фермеры начинают сжигать сельскохозяйственные отходы при безветренной погоде. Фестиваль же еще больше ухудшил ситуацию – люди начали жаловаться на то, что задыхаются и чувствуют резь в глазах.
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