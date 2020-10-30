Киев на четвертом месте среди городов с самым грязным воздухом в мире
30.10.2020, 10:40
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)
В Киеве уже три дня наблюдается загрязнение воздуха – рекомендуется не заниматься спортом на улице, ходить в маске, а дома держать окна закрытыми
Киев находится на четвертом месте в списке городов мира с самым грязным воздухом. Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, отслеживающего уровень загрязнения воздуха.
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По состоянию на 10:20 утра 30 октября Киев находится на четвертом месте с индексом загрязнения 151 при норме в 50. Уровень загрязнения воздуха в столице оценивается в качестве "нездорового".
На улице рекомендуется носить маску, избегать занятий спортом. Дома советуют закрыть окна.
- По данным Iqair, Киев уже три дня подряд держится в списке городов с самым грязным воздухом.
- В августе в Киеве зафиксировали загрязнение воздуха из-за лесных пожаров.
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