Киев на четвертом месте среди городов с самым грязным воздухом в мире

В Киеве уже три дня наблюдается загрязнение воздуха – рекомендуется не заниматься спортом на улице, ходить в маске, а дома держать окна закрытыми

Киев находится на четвертом месте в списке городов мира с самым грязным воздухом. Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, отслеживающего уровень загрязнения воздуха.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По состоянию на 10:20 утра 30 октября Киев находится на четвертом месте с индексом загрязнения 151 при норме в 50. Уровень загрязнения воздуха в столице оценивается в качестве "нездорового".

На улице рекомендуется носить маску, избегать занятий спортом. Дома советуют закрыть окна.

По данным Iqair, Киев уже три дня подряд держится в списке городов с самым грязным воздухом.

В августе в Киеве зафиксировали загрязнение воздуха из-за лесных пожаров.

Читайте также: Загрязнение воздуха в Киеве. Минздрав объяснил, в чем опасность и как защититься

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.