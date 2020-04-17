Загрязнение воздуха в Киеве. Минздрав объяснил, в чем опасность и как защититься

В Минздраве рассказали о негативных последствиях смога для здоровья, а также о том, как их избежать. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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По данным ведомства, в Киеве и Киевской области возник смог из-за горения сухостоя: "Химической и радиологической опасности это не несет, радиационный фон в пределах нормы".
Однако в Минздраве уточнили, что этот дым может привести к головным болям, кашлю, затруднению дыхания, раздражению глаз, воспалению слизистой оболочки носа и гортани, а также к ряду заболеваний и аллергии.
Что делать, чтобы защититься от смога:
- Не выходить с утра на улицу;
- Не курить и не употреблять алкоголь;
- Избегать длительных прогулок;
- Пить два-три литра жидкости в день;
- Плотно закрывать окна и двери;
- Промывать нос и горло;
- Включить системы кондиционирования и очистки воздуха
- Делать влажную уборку;
- Употреблять кисломолочные продукты, подсоленную воду;
- Не жечь сухостой.