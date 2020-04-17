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Загрязнение воздуха в Киеве. Минздрав объяснил, в чем опасность и как защититься

Загрязнение воздуха в Киеве. Минздрав объяснил, в чем опасность и как защититься - Фото
Фото: depositphotos.com
17.04.2020, 12:25

В Минздраве объяснили, какие негативные последствия для здоровья могут возникнуть из-за смога

В Минздраве рассказали о негативных последствиях смога для здоровья, а также о том, как их избежать. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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По данным ведомства, в Киеве и Киевской области возник смог из-за горения сухостоя: "Химической и радиологической опасности это не несет, радиационный фон в пределах нормы".

Однако в Минздраве уточнили, что этот дым может привести к головным болям, кашлю, затруднению дыхания, раздражению глаз, воспалению слизистой оболочки носа и гортани, а также к ряду заболеваний и аллергии. 

Что делать, чтобы защититься от смога:

- Не выходить с утра на улицу;

- Не курить и не употреблять алкоголь;

- Избегать длительных прогулок;

- Пить два-три литра жидкости в день;

- Плотно закрывать окна и двери;

- Промывать нос и горло;

- Включить системы кондиционирования и очистки воздуха

- Делать влажную уборку;

- Употреблять кисломолочные продукты, подсоленную воду;

- Не жечь сухостой. 

Чем опасен смог - разъясняет Минздрав
  • Вчера жителям Киева советовали закрыть все окна, больше пить воды и не выходить на улицу.
  • Сегодня, по данным мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir, Киев утром находился на первом месте по показателям загрязнения воздуха в мире.
Владислав Сердюк
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