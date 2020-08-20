В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха из-за пожаров - что делать

В Киеве наблюдается загрязнение воздуха из-за пожаров в экосистемах города

За последние дни в воздухе в Киеве повысилось содержание продуктов горения: формальдегида, диоксида азота и диоксида серы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской государственной городской администрации со ссылкой на управление экологии и природных ресурсов КГГА.

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19 августа в Киеве зафиксировали превышение среднесуточных допустимых концентраций:

- диоксида серы на Бессарабской и Демеевской площадях, бульваре Леси Украинки, проспекте Науки;

- диоксида азота и формальдегида на Бессарабской и Демеевской площадях, бульваре Леси Украинки и Оболонском проспекте;

В КГГА заявляют, что сейчас погодные условия содействуют накопление вредных примесей в воздухе. Также в Киеве наблюдается высокий уровень пожарной опасности.

Также в КГГА дали рекомендации, что делать в случае задымленности воздуха в городе:

В середине апреля 2020 года, по данным мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir, Киев утром находился на первом месте по показателям загрязнения воздуха в мире.

Владислав Сердюк

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