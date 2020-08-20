В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха из-за пожаров - что делать
В Киеве наблюдается загрязнение воздуха из-за пожаров в экосистемах города
За последние дни в воздухе в Киеве повысилось содержание продуктов горения: формальдегида, диоксида азота и диоксида серы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской государственной городской администрации со ссылкой на управление экологии и природных ресурсов КГГА.
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19 августа в Киеве зафиксировали превышение среднесуточных допустимых концентраций:
- диоксида серы на Бессарабской и Демеевской площадях, бульваре Леси Украинки, проспекте Науки;
- диоксида азота и формальдегида на Бессарабской и Демеевской площадях, бульваре Леси Украинки и Оболонском проспекте;
В КГГА заявляют, что сейчас погодные условия содействуют накопление вредных примесей в воздухе. Также в Киеве наблюдается высокий уровень пожарной опасности.
Также в КГГА дали рекомендации, что делать в случае задымленности воздуха в городе:
- В середине апреля 2020 года, по данным мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir, Киев утром находился на первом месте по показателям загрязнения воздуха в мире.
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