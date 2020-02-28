Скалецкая: В случае эпидемии коронавируса мест хватит на четыре месяца

Зоряна Скалецкая (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая считает, что в случае эпидемии коронавируса в Украине мест в больницах хватит на четыре месяца. Об этом она сказала в интервью Радио Свобода.

По ее данным, всего в больнице 12 000 мест, и ее расчеты основаны на том, что ежедневно в больницы будут поступать 100 пациентов. Однако министр оговорилась, что такая ситуация возможна в случае, если не предпринимать никаких карантинных и ограничительных мер. Скалецкая считает, что "на сегодняшний день говорить о том, что мы будем иметь значительную динамику столь длительное время, не приходится".

В Беларуси зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом COVID -19. Тесты выявили вирус у студента из Ирана, который прибыл на территорию Беларуси 22 февраля рейсом из Баку.

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