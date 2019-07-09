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09.07.2019, 12:43

Смотреть телевизор опасно. Супрун рассказала, как защититься

Смотреть телевизор опасно. Супрун рассказала, как защититься - Фото
ТВ (фото - pixabay.com)

И.о. главы Минздрава советует двигаться во время просмотра телевизора, например, выполнять работу по дому

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, как уменьшить вред от длительного просмотра телевизора. Об этом она написала в Facebook

Супрун советует "чаще двигаться" во время просмотра телевизора. Например, можно ставить пульт управления далеко от кресла, чтобы чаще возникала необходимость вставать. 

"Не делайте просмотр телевизора оправданием, чтобы поесть нездоровую еду", - пишет руководитель Минздрава.

Она советует выбирать здоровые снеки или не есть перед телевизором вообще. 

Также Супрун напоминает, что следует критически воспринимать всю информацию и анализировать ее. Ранее она объяснила, как выбрать полезный для здоровья шоколад.

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Теги: телевидение, минздрав, ульяна супрун, советы, телевизор
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