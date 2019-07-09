Смотреть телевизор опасно. Супрун рассказала, как защититься

ТВ (фото - pixabay.com)

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, как уменьшить вред от длительного просмотра телевизора. Об этом она написала в Facebook.

Супрун советует "чаще двигаться" во время просмотра телевизора. Например, можно ставить пульт управления далеко от кресла, чтобы чаще возникала необходимость вставать.

"Не делайте просмотр телевизора оправданием, чтобы поесть нездоровую еду", - пишет руководитель Минздрава.

Она советует выбирать здоровые снеки или не есть перед телевизором вообще.

Также Супрун напоминает, что следует критически воспринимать всю информацию и анализировать ее. Ранее она объяснила, как выбрать полезный для здоровья шоколад.

Читайте также: Супрун сказала, при каком условии заработают инсультные центры