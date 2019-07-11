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11.07.2019, 11:23

Супрун обвинила Мангера в саботаже медреформы. Он ответил ей

Супрун обвинила Мангера в саботаже медреформы. Он ответил ей - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Руководитель Минздрава утверждает, что депутаты Херсконского облсовета "запугивают людей неправдивой и манипуляционной информацией" о медреформе

Депутаты Херсонского областного совета во главе с председателем Владиславом Мангером лишить все лечебные учреждения региона возможности получать деньги за медуслуги в следующем году. Об этом написала в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун

Она утверждает, что депутаты обратились к парламенту и попросили отложить реорганизацию больниц до конца 2020 года. 

Руководитель Минздрава напоминает, что с 2020 года все учреждения, которые предоставляют медицинскую помощь, должны работать по принципу "деньги идут за пациентом", а субвенций для тех больниц, которые не подпишут договора с пациентами, больше не будет. 

В ответ Мангер написал в Facebook, что решение об отсрочке медреформы приняли главные врачи области.

"Не Мангер выступил против", а все до единого главные врачи выступили против. И сделали это они потому ,что переход на "систему Супрун" означает потерю большей части районных больниц области", - считает он. 

Мангер утверждает, что после реорганизации у больниц "не хватит денег даже на зарплаты врачам".

"Максимум через два месяца у нас будет новый министр с новым видением и новой реформой. Зачем сейчас начинать какие-то недореформы, если в сентябре нас ожидает страховая медицина вместе с системой Семашко?", - заявляет он.

Ранее Супрун рассказала, что не так со "страховой медициной", которую обещают кандидаты в парламент Юлия ТимошенкоАлександр ВилкулВиктор Медведчук и Юрий Бойко.

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Теги: ульяна супрун, минздрав, медреформа, медицинская реформа, владислав мангер
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