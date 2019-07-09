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09.07.2019, 18:06

Супрун сказала, что не так со страховой медициной Вилкула и Бойко

Супрун сказала, что не так со страховой медициной Вилкула и Бойко - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Руководитель Минздрава сравнила "страховую медицину" политиков с российской "медреформой"

"Страховая медицина", которую обещают кандидаты в парламент Юлия Тимошенко, Александр Вилкул, Виктор Медведчук и Юрий Бойко, - это "не трансформация или обновление системы, а имитация". Об этом написала в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун

“Страховая медицина” в их понимании - это когда о твоих проблемах думает и платит кто-то другой, но не ты. Этим она мало отличается от "бесплатной медицины", которой украинцев кормили много лет", - пишет она. 

Руководитель Минздрава сравнила такую систему с "медреформой" в РФ. По ее словам, там создали государственный страховой фонд, который не дает деньги больницам напрямую, а распределяет их между частными страховыми компаниями, "зачастую принадлежащим олигархам". 

"Пациентам и дальше приходится платить из своего кармана и получать некачественные услуги. Зато теперь все "застрахованы", - утверждает Супрун. 

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в 2020 году страховая медицина "дойдет до больниц". 

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Теги: страховая медицина, медреформа, ульяна супрун, юлия тимошенко, александр вилкул, юрий бойко, викитор медведчук
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