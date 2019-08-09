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Супрун объяснила, откуда берется лишний вес и что с этим делать

Супрун объяснила, откуда берется лишний вес и что с этим делать - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com
09.08.2019, 11:04

И.о. министра здравоохранения рассказала, что может быть причиной избыточного веса

Перед тем, как принимать решение о похудении, важно понять, откуда берется лишний вес, и, уже исходя из этого, формировать план. Об этом у себя в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, накопление жира в теле зависит от ряда причин:

  • традиции питания в семье. Если в семье принято есть без учета чувства голода и сытости, детей заставляют есть, дома всегда есть конфеты, чай с сахаром или перекус бутербродом не считаются пищей, много жарят, мало едят овощей, то у ребенка формируется нездоровое представление о еде. Возрастают риски иметь детское ожирение или наоборот - анорексии или в целом неумение о себе позаботиться. Родители должны быть хорошим образцом питания и образа жизни;
  • здоровый сон. Хронический недостаток сна приводит к "ночному дожору", нарушению работы гормональной системы, которая контролирует сытость. Недостаток сна увеличивает тревожность, и настраивает многих на заедание стресса, переедания или выбор сладостей как основы рациона. 
  • гормональное здоровье. На вес и склонность образовывать подкожные или висцеральные запасы жира влияет ряд гормонов: гормоны щитовидной железы, половые гормоны, соматотропин (гормон роста), кортизол, инсулин, лептин и адипонектин. Изменения веса сопровождают также менопаузу и даже вторую фазу менструального цикла. Именно поэтому в случае непрерывного набора веса обычного рациона и образа жизни следует пойти не на марафон похудения, а на осмотр эндокринолога;
  • генетика.  Сейчас это известно: есть люди, которые генетически предрасположены много есть и не полнеть. А есть несколько генов, отвечающих за склонность к ожирению. Большинство случаев ожирения имеют многофакторное происхождение: сочетание действия нескольких генов и среды, способствует набору веса, как традиции питания в семье. Людям, родители которых имели индекс тела 30 или более, следует с юности быть внимательными со своим весом. Даже в случае генетической предрасположенности к ожирению его можно предотвратить сбалансированным питанием и тренировками.
  • психические расстройства. Нарушение пищевого поведения бывают при клинической депрессии (отказ от еды или переедание, смещение рациона в сторону сладкого или алкоголя) и тревожном расстройстве (неконтролируемое переедание, заедание стресса).
  • сбалансированность рациона. Нужно стремиться к рациону, в котором есть много разных овощей, сырых и приготовленных, фрукты и ягоды, рыба, мясо и бобовые, орехи и семена, жиры растительного и животного происхождения, и совсем немного сладостей, алкоголя или колбасных изделий.

Супрун также назвала повторяющиеся ошибки в планировании питания, среди которых сладкие завтраки и латте с сахаром.

6 августа Супрун заявила, что ожирение на 180% увеличивает риск рака поджелудочной железы.

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Супрун Ульяна причины избыточный вес
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