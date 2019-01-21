Супрун рассказала, чем украинцы могут заменить черную икру

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Черную икру получают из очень редких видов осетровых, которые сейчас находятся на грани вымирания. Именно поэтому следует задуматься о равноценной замене дорогому деликатесу. Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, все полезные свойства черной икры присущи также и красной икре, в том числе икре лобана и минтая. По содержанию железа и фосфора красная икара не уступает черной, а кальция и магния в ней и вовсе больше.

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Также красная икра не уступает черной по количеству витаминов: значительно больше витамина А можно найти в мясе тунца, а витамин Е присутствует в подсолнечном масле.

Что касается белков, то они также присутствуют в мясе и печени рыбы, даже в консервированном виде.

Кроме того, Супрун подчеркнула, что если и покупать черную икру - то только от проверенных производителей, потому что очень часто рыбу разводят несанкционированно.

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