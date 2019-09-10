Супрун рассказала, как распознать потенциального самоубийцу

Самоубийство (фото - pixabay.com)

Экс-руководитель Минздрава Уляна Супрун описала признаки в поведении, которые могут свидетельствовать о том, что человек близок к совершению самоубийства. Об этом она написала в Facebook.

Сегодня Всемирный день предотвращения суицидов, напомнила Супрун.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 800 000 людей завершают жизнь самоубийством. Суициды происходят каждые 40 секунд.

Супрун описала, что в поведении человека может свидетельствовать о суицидальных мыслях:

- длительное состояние грусти и перепады настроения;

- внезапное спокойствие после периода депрессии или перепадов настроения;

- сознательный выбор проводить время в одиночестве, избегать социальных контактов и толпы, потеря интереса к деятельности, которая ранее приносила удовольствие;

- изменения личности или внешности: изменение в отношении к привычным вещам или в поведении - мимике, жестах, скорости речи, пренебрежение своим внешним видом;

- опасное или саморазрушительное поведение: неосторожное управление автомобилем, опасный секс, усиленное употребление наркотиков или алкоголя;

- когда человек заранее начинает приводить свои дела в порядок - встречаться с членами семьи, дарить свое личное имущество, составлять завещание и т.д.

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