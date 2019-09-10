Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Супрун рассказала, как распознать потенциального самоубийцу

Супрун рассказала, как распознать потенциального самоубийцу - Фото
Самоубийство (фото - pixabay.com)
10.09.2019, 20:11

Каждые 40 секунд в мире кто-то кончает жизнь самоубийством

Экс-руководитель Минздрава Уляна Супрун описала признаки в поведении, которые могут свидетельствовать о том, что человек близок к совершению самоубийства. Об этом она написала в Facebook.

Сегодня Всемирный день предотвращения суицидов, напомнила Супрун.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 800 000 людей завершают жизнь самоубийством. Суициды происходят каждые 40 секунд.

Супрун описала, что в поведении человека может свидетельствовать о суицидальных мыслях:

- длительное состояние грусти и перепады настроения;

- внезапное спокойствие после периода депрессии или перепадов настроения;

- сознательный выбор проводить время в одиночестве, избегать социальных контактов и толпы, потеря интереса к деятельности, которая ранее приносила удовольствие;

- изменения личности или внешности: изменение в отношении к привычным вещам или в поведении - мимике, жестах, скорости речи, пренебрежение своим внешним видом;

- опасное или саморазрушительное поведение: неосторожное управление автомобилем, опасный секс, усиленное употребление наркотиков или алкоголя;

- когда человек заранее начинает приводить свои дела в порядок - встречаться с членами семьи, дарить свое личное имущество, составлять завещание и т.д.

Читайте также: Рассказал о своей жизни. В Киеве полицейский спас мужчину - фото

Напишите нам
Уляна Супрун депрессия самоубийство суицид
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 