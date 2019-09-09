Рассказал о своей жизни. В Киеве полицейский спас мужчину - фото

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

В Киеве полицейский спас мужчину, который пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

Инцидент произошел на проспект Бажана. Житель одной из квартир на 17 этаже вылез в окно и уже приготовился прыгать вниз. Ему помешала жена, позвонив в полицию.

На место прибыли полицейские, врачи и спасатели. "Все они пытались наладить диалог с человеком, но попытки были безуспешными. Он твердил одно: "Жизнь ничтожна, и все проблемы закончатся, когда я прыгну", - отметили в пресс-службе.

В полиции уточнили, что ситуация осложнялась, поскольку мужчина сидел на узком парапете за окном и подойти к нему незаметно, чтобы силой затянуть в безопасное место, было невозможно.

Уговорить мужчину смог командир роты патрульной полиции Виталий Задорожный.

Виталий Задорожный (фото - facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

"Патрульный решил применить другой подход ведения переговоров и рассказал мужчине свою историю жизни и о ситуации, которые он пережил на службе в полиции. Виталий нашел нужные слова, после которых мужчина решил закурить и согласился, что его жизнь не так уж и сложна", - объяснили в полиции.

После откровенного разговора мужчина дал полицейскому руку и вернулся в квартиру. Им занимаются врачи.