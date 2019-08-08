Известный голливудский актер спас ребенка из разбившейся машины

Денни Трехо. (Фото: скриншот из видео СNN.com)

Известный 75-летний голливудский актер Дэнни Трехо стал свидетелем ДТП в США и помог вытащить ребенка из перевернутого автомобиля. Об этом сообщает CNN.

На трассе столкнулись два автомобиля, потому что один из них пытался проехать на красный свет.

На заднем сидении машины находилась бабушка с внуком в детском кресле. Бабушке удалось выбраться самостоятельно, но ребенок оказался заблокирован из-за кресла.

Трехо рассказал журналистам, что он пытался вызволить ребенка, забравшись в авто через разбитое стекло, но все попытки оказались безуспешны. К нему на помощь подоспела свидетельница аварии, которая сумела залезть внутрь и отстегнуть ребенка.

После этого актер достал его из машины.

"Все хорошее, что происходило со мной в жизни, - результат помощи кому-то. Вообще все", - заявил актер.

Служба спасения Лос-Анджелеса сообщила телеканалу, что по-факту аварии в больницу были доставлены три человека. Их травмы оказались несмертельными.

Дэнни Трехо - американский актёр, известный в основном по многочисленным ролям отрицательных персонажей. Получил широкую известность благодаря серии фильмов режиссёра Роберта Родригеса "От заката до рассвета", "Дети шпионов", "Мачете".