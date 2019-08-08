В Киеве от удара в ДТП загорелась машина: видео

В Киеве на Кольцевой дороге произошло ДТП с участием автомобилей Daewoo Lanos и Honda Pilot. От удара Daewoo загорелась. ДТП случилось в среду, 7 августа, около 23:00. Об этом сообщает Информатор.
Как сообщили свидетели аварии, водитель Honda с пассажиркой двигался в крайней правой полосе в сторону проспекта Леся Курбаса. Honda притормозила, попав в небольшую пробку перед Жулянским мостом и в этот момент в него влетел водитель на Daewoo.
"Удар был такой силы, что моторный отсек Lanos загорелся", - сообщают в издании.
Пожар удалось быстро потушить.
Как рассказали очевидцы, водитель Daewoo Lanos находился в состоянии алкогольного опьянения и получил серьезные травмы.
Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали его в ближайшую больницу.
Водитель и пассажирка Honda Pilot не сильно пострадали.
Детали и виновника ДТП установит следствие.