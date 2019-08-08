В Киеве от удара в ДТП загорелась машина: видео

В Киеве на Кольцевой дороге произошло ДТП с участием автомобилей Daewoo Lanos и Honda Pilot. От удара Daewoo загорелась. ДТП случилось в среду, 7 августа, около 23:00. Об этом сообщает Информатор.

Как сообщили свидетели аварии, водитель Honda с пассажиркой двигался в крайней правой полосе в сторону проспекта Леся Курбаса. Honda притормозила, попав в небольшую пробку перед Жулянским мостом и в этот момент в него влетел водитель на Daewoo.

"Удар был такой силы, что моторный отсек Lanos загорелся", - сообщают в издании.

Пожар удалось быстро потушить.

Как рассказали очевидцы, водитель Daewoo Lanos находился в состоянии алкогольного опьянения и получил серьезные травмы.

Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали его в ближайшую больницу.

Водитель и пассажирка Honda Pilot не сильно пострадали.

Детали и виновника ДТП установит следствие.