В Киеве от удара в ДТП загорелась машина: видео

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Один из участников аварии, которая произошла в Киеве, доставлен в тяжелом состоянии в больницу

В Киеве на Кольцевой дороге произошло ДТП с участием автомобилей Daewoo Lanos и Honda Pilot. От удара Daewoo загорелась. ДТП случилось в среду, 7 августа, около 23:00. Об этом сообщает Информатор

Как сообщили свидетели аварии, водитель Honda с пассажиркой двигался в крайней правой полосе в сторону проспекта Леся Курбаса. Honda притормозила, попав в небольшую пробку перед Жулянским мостом и в этот момент в него влетел водитель на Daewoo.

"Удар был такой силы, что моторный отсек Lanos загорелся", - сообщают в издании.

Пожар удалось быстро потушить.

Как рассказали очевидцы, водитель Daewoo Lanos находился в состоянии алкогольного опьянения и получил серьезные травмы. 

Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали его в ближайшую больницу. 

Водитель и пассажирка Honda Pilot не сильно пострадали. 

Детали и виновника ДТП установит следствие.

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Теги: дтп, авария, происшествие
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