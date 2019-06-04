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04.06.2019, 12:54

В Боярке произошло крупное ДТП: 26 пострадавших - фото

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В Боярке произошло крупное ДТП: 26 пострадавших - фотоВ Боярке произошло крупное ДТП: 26 пострадавших - фотоВ Боярке произошло крупное ДТП: 26 пострадавших - фотоВ Боярке произошло крупное ДТП: 26 пострадавших - фотоВ Боярке произошло крупное ДТП: 26 пострадавших - фото
В Боярке произошло крупное ДТП: 26 пострадавших - фотоВ Боярке произошло крупное ДТП: 26 пострадавших - фотоВ Боярке произошло крупное ДТП: 26 пострадавших - фотоВ Боярке произошло крупное ДТП: 26 пострадавших - фотоВ Боярке произошло крупное ДТП: 26 пострадавших - фото
В Боярке произошло крупное ДТП: 26 пострадавших - фотоВ Боярке произошло крупное ДТП: 26 пострадавших - фотоВ Боярке произошло крупное ДТП: 26 пострадавших - фотоВ Боярке произошло крупное ДТП: 26 пострадавших - фотоВ Боярке произошло крупное ДТП: 26 пострадавших - фото

Полиция открыла уголовное производство, водителю автобуса Мерседес собираются объявить подозрение

Под Киевом в Боярке произошла дорожная авария, в результате которой пострадали 26 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

По предварительной информации, автобус Мерседес столкнулся с легковым авто Шкода и автобусом Богдан. Пострадавшие получили травмы разной сложности, троих в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. 

Сегодня в Харькове столкнулись автомобили Renault Master и маршрутный микроавтобус Рута - 15 пострадавших

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Теги: дтп, авария, пострадавшие, боярка
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