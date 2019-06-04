В Боярке произошло крупное ДТП: 26 пострадавших - фото

Под Киевом в Боярке произошла дорожная авария, в результате которой пострадали 26 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По предварительной информации, автобус Мерседес столкнулся с легковым авто Шкода и автобусом Богдан. Пострадавшие получили травмы разной сложности, троих в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Сегодня в Харькове столкнулись автомобили Renault Master и маршрутный микроавтобус Рута - 15 пострадавших.

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