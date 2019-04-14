В Польше машина врезалась в дерево: погибли украинцы

Иллюстративное фото

Два украинца погибли, еще двое получили травмы в результате ДТП, которое произошло в ночь с субботы на воскресенье у Кентшина в Варминско-Мазурском воеводстве на северо-востоке Польши. Об этом сообщает Польское радио.

По информации полиции, легковой автомобиль, которым путешествовали четыре человека, врезался в придорожное дерево. Авария произошла на дороге № 591 с Ружанкы к Воплавок.

Реклама

Два пассажира в возрасте 23 и 30 лет погибли на месте. Водитель и третий пассажир получили травмы, оба они грузины.

"Погибли пассажиры, сидевшие на правой стороне автомобиля. Тот, кто был рядом с водителем, был прикреплен ремнем безопасности, а пассажир с заднего сиденья, вероятно, не был застегнут ремнем безопасности", - отметила представитель полиции в Кентшине аспирант Моника Данеляк.

Капитан пожарных Камиль Гольон сказал, что сила удара в дерево была велика, поскольку двигатель выпал и лежал на расстоянии 12 метров. "Он все еще горел, когда прибыли пожарные", - уточнил спасатель. У водителя взяли кровь, чтобы проверить, был ли он трезв.

11 января 2019 года в Польше в дорожно-транспортном происшествии погиб известный украинский журналист, бывший корреспондент УНИАН Роман Кисиль.