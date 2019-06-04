В Харькове Renault протаранил маршрутку, 15 пострадавших: фото

Фото: пресс-служба полиции

В Харькове сегодня, 4 июня, около 8:30 на проспекте Тракторостроителей столкнулись автомобили Renault Master и маршрутный микроавтобус Рута. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В результате аварии травмы разной степени тяжести получили пассажиры иномарки и 13 пассажиров маршрутки. Их доставили в Харьковскую городскую больницу и больницу неотложной помощи.

Фото: пресс-служба полиции

На месте работает полиция. Причины ДТП устанавливаются.

21 мая в Киеве горели пять автомобилей. Полиция города открыла уголовное производство.

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