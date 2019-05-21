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21.05.2019, 16:52

В Киеве подожгли пять машин: полиция открыла дело

В Киеве подожгли пять машин: полиция открыла дело - Фото
Фото: Национальная полиция

Сейчас полиция пытается установить личность злоумышленника

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Сегодня, 21 мая, в Киеве горели пять автомобилей. Полиция города открыла уголовное производство, сообщается в пресс-службе ведомства. 

Во время пожара Mercedes и припаркованный рядом Daewoo сгорели дотла. Еще три автомобиля, которые стояли рядом, частично повреждены. 

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По информации полиции, кто-то облил капот Mercedes неизвестной жидкостью и поджог.

Сейчас правоохранительные органы пытаются установить личность злоумышленника.

Ему грозит до 10 лет тюрьмы по ч. 2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК. 

Вчера, 20 мая, в Житомире сгорела заправка, вследствие чего двух пострадавших госпитализировали в ожоговый центр. Огонь уничтожил конструкцию заправки и четыре легковых автомобиля. Открыто уголовное производство.

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Теги: киев, Mercedes, поджог, автомобиль
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