В Киеве подожгли пять машин: полиция открыла дело

Фото: Национальная полиция

Сегодня, 21 мая, в Киеве горели пять автомобилей. Полиция города открыла уголовное производство, сообщается в пресс-службе ведомства.

Во время пожара Mercedes и припаркованный рядом Daewoo сгорели дотла. Еще три автомобиля, которые стояли рядом, частично повреждены.

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По информации полиции, кто-то облил капот Mercedes неизвестной жидкостью и поджог.

Сейчас правоохранительные органы пытаются установить личность злоумышленника.

Ему грозит до 10 лет тюрьмы по ч. 2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

Вчера, 20 мая, в Житомире сгорела заправка, вследствие чего двух пострадавших госпитализировали в ожоговый центр. Огонь уничтожил конструкцию заправки и четыре легковых автомобиля. Открыто уголовное производство.

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