В Житомире сгорела заправка, есть пострадавшие: фото, видео

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Двое пострадавших госпитализированы в ожоговый центр. Пожар уничтожил АЗС и четыре автомобиля

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В Житомире на улице Схидна загорелась автомобильная заправочная станция. В результате пожара пострадали три человека, сообщает пресс-служба МВД.

Пожар начался вчера около 13:30. Огонь уничтожил конструкцию заправки, четыре легковых автомобиля.

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Фото: пресс-служба МВД

Киевлянин 1972 года рождения и двое жителей Черкасской области 1962 года рождения получили ожоги. Двое из них госпитализированы в ожоговый центр.

По данным правоохранителей, произошло возгорание одного из подземных резервуаров с газом пропан из-за проведения технических работ по обслуживанию газопроводного оборудования.

Открыто уголовное производство, предварительная квалификация – ст. 267 Уголовного кодекса, нарушение правил поведения с взрывоопасными, легко воспламеняемыми веществами.

17 мая в Старобельске Луганской области в помещении филиала Приватбанка человек подорвал гранату.

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Теги: пожар, азс, Житомир
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