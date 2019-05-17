Человек подорвал себя гранатой в банке Старобельска

Фото: facebook.com/policeLG

Сегодня, 17 мая, около 16:30 в Старобельске Луганской области в помещении филиала Приватбанка человек подорвал гранату. Об этом сообщает в Facebook полиция Луганской области.

Отмечается, что подорвавший гранату мужчина 1972 года рождения погиб на месте. Телесные повреждения различной степени тяжести получили шесть человек - два служащих банка, трое посетителей и сотрудник следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции.

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Сообщается, что пострадавших доставили в больницу.

На место происшествия прибыли руководители ГУНП, Старобельского отдела полиции, представители прокуратуры, СБУ, ГСЧС. Работают взрывотехники.

По предварительной информации врачей, жизни пострадавших граждан и полицейского угрозы нет.

7 мая в Марганце Днепропетровской области взорвалась граната, погиб один человек, пять человек ранены, среди них – сотрудник группы реагирования патрульной полиции.