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07.05.2019, 17:21

В Днепропетровской области прогремел взрыв: один человек погиб

В Днепропетровской области прогремел взрыв: один человек погиб - Фото
Фото: пресс-служба полиции

Три человека ранены, среди них – сотрудник полиции

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В Марганце Днепропетровской области прогремел взрыв, погиб один человек, сообщает пресс-служба полиции области.

Трое человек ранены, среди них – сотрудник группы реагирования патрульной полиции.

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Взрыв произошел в 15:54 на улице Лермонтова. Сейчас там работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Причина взрыва пока не сообщается.

5 мая в селе Вольное в Киевской области в результате взрыва в частном доме погиб один человек и еще трое получили ранения различной степени тяжести. Взорвалось, по предварительным данным, 400 грамм тротила.

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Теги: взрыв, марганец
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