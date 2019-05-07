В Днепропетровской области прогремел взрыв: один человек погиб

Фото: пресс-служба полиции

В Марганце Днепропетровской области прогремел взрыв, погиб один человек, сообщает пресс-служба полиции области.

Трое человек ранены, среди них – сотрудник группы реагирования патрульной полиции.

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Взрыв произошел в 15:54 на улице Лермонтова. Сейчас там работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Причина взрыва пока не сообщается.

5 мая в селе Вольное в Киевской области в результате взрыва в частном доме погиб один человек и еще трое получили ранения различной степени тяжести. Взорвалось, по предварительным данным, 400 грамм тротила.

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