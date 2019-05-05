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05.05.2019, 13:15

В доме под Киевом прогремел взрыв, вероятно - тротил: фото

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В доме под Киевом прогремел взрыв, вероятно - тротил: фотоВ доме под Киевом прогремел взрыв, вероятно - тротил: фотоВ доме под Киевом прогремел взрыв, вероятно - тротил: фотоВ доме под Киевом прогремел взрыв, вероятно - тротил: фото
В доме под Киевом прогремел взрыв, вероятно - тротил: фотоВ доме под Киевом прогремел взрыв, вероятно - тротил: фотоВ доме под Киевом прогремел взрыв, вероятно - тротил: фотоВ доме под Киевом прогремел взрыв, вероятно - тротил: фото
В доме под Киевом прогремел взрыв, вероятно - тротил: фотоВ доме под Киевом прогремел взрыв, вероятно - тротил: фотоВ доме под Киевом прогремел взрыв, вероятно - тротил: фотоВ доме под Киевом прогремел взрыв, вероятно - тротил: фото

От взрыва тротила в Киевской области погиб 26-летний мужчина, еще трое ранены. Все они собирались на рыбалку

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В селе Вольное в Киевской области в результате взрыва в частном доме погиб один человек и еще трое получили ранения различной степени тяжести. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба Киевской области. 

Взорвалось, по предварительным данным, 400 грамм тротила.

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"Установлено, что четверо товарищей собирались на рыбалку и один из них решил сконструировать взрывное устройство с тротиловых шашек и запалов от ручных гранат", - сказано в сообщении.

Погиб 26-летний мужчина, еще трое местных жителей в возрасте 21, 27 и 38 лет госпитализированы.

Взрыв произошел, предположительно, от неосторожного обращения. В доме изъяты две тротиловые шашки весом 200 и 400 грамм, а также четыре запала к гранатам.

Фото: Нацполиция 

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Теги: взрыв, киев, погибший, фото, тротил, макаров
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