В доме под Киевом прогремел взрыв, вероятно - тротил: фото

В селе Вольное в Киевской области в результате взрыва в частном доме погиб один человек и еще трое получили ранения различной степени тяжести. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба Киевской области.

Взорвалось, по предварительным данным, 400 грамм тротила.

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"Установлено, что четверо товарищей собирались на рыбалку и один из них решил сконструировать взрывное устройство с тротиловых шашек и запалов от ручных гранат", - сказано в сообщении.

Погиб 26-летний мужчина, еще трое местных жителей в возрасте 21, 27 и 38 лет госпитализированы.

Взрыв произошел, предположительно, от неосторожного обращения. В доме изъяты две тротиловые шашки весом 200 и 400 грамм, а также четыре запала к гранатам.

Фото: Нацполиция

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