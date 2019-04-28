В Киеве от взрыва гранаты погибли два человека

Фото: пресс-служба полиции

Прошлой ночью с Дарницком районе Киева в одной из квартир многоэтажки взорвалась граната. Один мужчина погиб на месте, женщина скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Мужчина находился в квартире с двумя женщинами. В полицию позвонила одна из них после взрыва, сообщив, что пострадала ее 38-летняя дочь и 44-летний сожитель. По словам звонившей, мужчина принес в квартиру гранату и взорвал ее.

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Врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины, а женщину с ранениями разной степени тяжести госпитализировали в бессознательном состоянии. Через несколько часов она скончалась.

Осколки и фрагменты предположительно гранаты направлены на экспертизу.

Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований, правовая квалификация – незаконное обращение с оружием, боеприпасами; покушение на убийство.

24 апреля в Киеве на ВДНХ нашли тело повешенного мужчины.