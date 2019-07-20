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В Изюме в результате ДТП двое полицейских оказались в реанимации

В Изюме в результате ДТП двое полицейских оказались в реанимации - Фото
Фото: hk.npu.gov.ua
20.07.2019, 20:41

Как сообщают в полиции, движущийся навстречу Ford не пропустил полицейский автомобиль, в результате чего произошло лобовое столкновение

В Изюме Харьковской области полицейские на служебном автомобиле совершили лобовое столкновение с автомобилем Ford. Пострадали шесть человек, двое правоохранителей госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе областной полиции.

Там предварительно установили, что экипаж в составе двух сотрудников полиции ехал на вызов в автомобиле с включенными проблесковыми маячками. Навстречу ему из Харькова по автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" двигался автомобиль Ford.

Как сообщают в полиции, Ford не пропустил полицейский автомобиль, в результате чего произошло столкновение.

Кроме полицейских в больницу также были доставлены водитель и трое пассажиров автомобиля Ford. После оказания первой медицинской помощи они были отпущены домой.

18 июля в селе Пологи Запорожской области водитель под воздействием алкоголя и наркотических веществ насмерть сбил двух велосипедистов.

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