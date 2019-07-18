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18.07.2019, 16:17

Под Запорожьем водитель под наркотиками сбил велосипедистов

Под Запорожьем водитель под наркотиками сбил велосипедистов - Фото
Наркотики (фото - pixabay.com)

Сообщается, что злоумышленник выехал на встречную полосу

В селе Пологи Запорожской области водитель под воздействием алкоголя и наркотических веществ насмерть сбил двух велосипедистов. Об этом сообщает пресс-служба полиции. 

В результате аварии от полученных телесных повреждений мужчина 1975 года рождения скончался на месте происшествия. Мальчик 2007 года рождения был доставлен в больницу, где умер в тот же день.

Водителя задержали, открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

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Теги: наркотики, дтп
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