Под Запорожьем водитель под наркотиками сбил велосипедистов

Наркотики (фото - pixabay.com)

В селе Пологи Запорожской области водитель под воздействием алкоголя и наркотических веществ насмерть сбил двух велосипедистов. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В результате аварии от полученных телесных повреждений мужчина 1975 года рождения скончался на месте происшествия. Мальчик 2007 года рождения был доставлен в больницу, где умер в тот же день.

Водителя задержали, открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Ранее в Киеве задержали иностранцев с 25 кг герона.

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