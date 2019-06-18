В Киеве задержали иностранцев с 25 кг героина: видео

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Наркотики перевозили в специально оборудованном внедорожнике, сообщают в полиции

В Киеве полицейские изъяли у иностранцев 25 кг героина, который они перевозили в профессионально оборудованном тайнике в элитном внедорожнике. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в одном из многочисленных тайников, которыми оснащен салон автомобиля, полицейские обнаружили 45 пакетов с героином. Они были обработаны специями, чтобы затруднить обнаружение наркотика служебными собаками. Тайники были оборудованы электронной системой оповещения о несанкционированном открытии. Стоимость партии изъятого героина по ценам "черного" рынка составляет более 50 млн гривен.

Сообщается, что таким образом был ликвидирован транснациональный канал поставки героина из Украины во многие страны мира. Все задержанные подозреваемые - выходцы из Турции, которые длительное время проживали и работали в Германии. 

По оперативным данным, героин завозили в Украину контрабандой из Ирана. В дальнейшем наркотик небольшими партиями переправляли за границу в заранее оборудованном автотранспорте.

16 мая в Одесской области оперативники разоблачили преступную группу, которая организовала канал контрабанды героина из России в Украину и дальнейшую реализацию в Одессе. 

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Теги: наркотики, героин, Иран, полиция
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