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26.04.2019, 20:03

Супрун рассказала о шлаках и пользе голодания

Супрун рассказала о шлаках и пользе голодания - Фото
Фото: pixabay.com

Периоды голода полезны для организма и очищают его, рассказывает Супрун

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Чтобы очистить организм от шлаков, "которых никто никогда не видел" помогут не соки, клизмы или рис, а голодание. Об этом в своем Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она пояснила, что шлаки – это старые молекулы и органеллы клеток.

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Голодание полезно и древняя практика поститься получила научное подтверждение и Нобелевскую премию. Речь идет об автофагии – своего рода "самопоедание".

В 2016-м Нобелевскую премию по медицине дали Осуми Йошинори за открытие и описание молекулярных и физиологических механизмов автофагии. Голод и автофагия оказались эффективными в облегчении болезней, связанных с воспалением, сердечно-сосудистыми, нейродегенеративными и метаболическими, ожирения и рака. Это замедляет старение и продлевает жизнь.

Кроме того, автофагия помогает при болезни Альцгеймера. Периоды голодания помогают нормализовать вес и баланс холестерина.

Но противопоказания к такому голоданию тоже есть:

- Люди, которые "заедают стресс", могут после дня автофагии съесть значительно больше, чем нужно.

- Голодовать и тренироваться не стоит. Может кружится голова, а эффективность тренировок снизится. Особенно это касается бега или плаванья.

- Диабет 1 и 2 типа и голодовка – несовместимы.

- Беременным женщинам тоже не стоит голодать.

17 апреля Супрун высказалась против контактных зоопарков, поскольку многие животные страдают, живя в таких условиях, а посетители этих зверинцев рискуют подхватить опасную болезнь.

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Теги: ульяна супрун, шлаки, голодание, автофагия
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