Супрун рассказала о шлаках и пользе голодания

Чтобы очистить организм от шлаков, "которых никто никогда не видел" помогут не соки, клизмы или рис, а голодание. Об этом в своем Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Она пояснила, что шлаки – это старые молекулы и органеллы клеток.
Голодание полезно и древняя практика поститься получила научное подтверждение и Нобелевскую премию. Речь идет об автофагии – своего рода "самопоедание".
В 2016-м Нобелевскую премию по медицине дали Осуми Йошинори за открытие и описание молекулярных и физиологических механизмов автофагии. Голод и автофагия оказались эффективными в облегчении болезней, связанных с воспалением, сердечно-сосудистыми, нейродегенеративными и метаболическими, ожирения и рака. Это замедляет старение и продлевает жизнь.
Кроме того, автофагия помогает при болезни Альцгеймера. Периоды голодания помогают нормализовать вес и баланс холестерина.
Но противопоказания к такому голоданию тоже есть:
- Люди, которые "заедают стресс", могут после дня автофагии съесть значительно больше, чем нужно.
- Голодовать и тренироваться не стоит. Может кружится голова, а эффективность тренировок снизится. Особенно это касается бега или плаванья.
- Диабет 1 и 2 типа и голодовка – несовместимы.
- Беременным женщинам тоже не стоит голодать.
17 апреля Супрун высказалась против контактных зоопарков, поскольку многие животные страдают, живя в таких условиях, а посетители этих зверинцев рискуют подхватить опасную болезнь.