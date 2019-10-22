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Супрун рассказала, от чего появился смог: как себя уберечь

Супрун рассказала, от чего появился смог: как себя уберечь - Фото
Уляна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.10.2019, 14:07

По словам экc-исполняющей обязанности министра здравоохранения, повышение уровня СО2 может негативно влиять на жизненно важные органы

Экс-исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун считает, что уровень загрязнения воздуха повысился из-за промышленных выбросов СО, сжигания сухих листьев и резких перепадов дневных-ночных температур. Об этом она написала в Facebook.

По словам Супрун, из-за большой амплитуды дневных температур (перепады доходят до 10-12 градусов по Цельсию), газ застаивается у поверхности земли. Ухудшает ситуацию повышение уровня угарного газа (СО) из-за сжигания сухих листьев, а также отсутствие ветра.

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Экс-министр здравоохранения объясняет, что СО вступает в реакцию с О2 (кислородом). В результате получается СО2 – углекислый газ. Его повышенная концентрация в воздухе негативно влияет на жизненно важные органы, поскольку уровень кислорода в крови уменьшается.

Чтобы снизить риски Супрун рекомендует:

  • Не сжигать листья и мусор. Рассказать об этом знакомым;
  • Отказаться от использования автомобилей на период теплых дней и холодных ночей;
  • Делать дома влажную уборку;
  • Меньше находиться у газовой плиты;
  • Защищать кожу с помощью дневных кремов, которые содержат ретиноиды и токоферол;
  • Бросить курить.

Ситуацию со смогом в украинских городах также прокомментировали в Укргидрометцентре.

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угарный газ Уляна Супрун углекислый газ туман смог
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