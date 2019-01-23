Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.01.2019, 12:35

Только 0,4% граждан Украины вакцинировались от гриппа - Минздрав

Только 0,4% граждан Украины вакцинировались от гриппа - Минздрав - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Нынешний уровень вакцинации от гриппа обеспечивает только индивидуальную защиту, отметили в Минздраве

Реклама
Реклама

В Украине от гриппа вакцинировались всего около 0,4% граждан. Об этом рассказала заведующая отделом гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья Минздрава Оксана Артемчук, сообщает Радио Свобода.

"Это достаточно мало и создает только индивидуальную защиту каждому из тех, кто вакцинировался... ВОЗ, чтобы остановить распространение гриппа, рекомендует вакцинировать не менее 70% группы риска. Это люди, которые ввиду профессиональных обязанностей контактируют с большим количеством людей, люди с хроническими заболеваниями, дети, беременные, пожилые люди. Если эти люди будут вакцинированы (на 70-75%), распространение гриппа можно будет остановить", - считает Артемчук.

Реклама

Она подчеркнула, что сделать прививку от гриппа можно даже в разгар эпидемии.

Минздрав ожидает следующей волны гриппа в конце марта или апреле. "Вакцинироваться можно и сейчас", - добавила Артемчук.

Вчера сообщалось, что в Киеве из-за гриппа и ОРВИ полностью приостановили учебный процесс в 11 школах и частично - в 14. Интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года, сообщили в КГГА.

Отправить:
Распечатать:
Теги: минздрав, вакцинация, вакцина, грипп
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 