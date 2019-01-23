Только 0,4% граждан Украины вакцинировались от гриппа - Минздрав

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Украине от гриппа вакцинировались всего около 0,4% граждан. Об этом рассказала заведующая отделом гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья Минздрава Оксана Артемчук, сообщает Радио Свобода.

"Это достаточно мало и создает только индивидуальную защиту каждому из тех, кто вакцинировался... ВОЗ, чтобы остановить распространение гриппа, рекомендует вакцинировать не менее 70% группы риска. Это люди, которые ввиду профессиональных обязанностей контактируют с большим количеством людей, люди с хроническими заболеваниями, дети, беременные, пожилые люди. Если эти люди будут вакцинированы (на 70-75%), распространение гриппа можно будет остановить", - считает Артемчук.

Реклама

Она подчеркнула, что сделать прививку от гриппа можно даже в разгар эпидемии.

Минздрав ожидает следующей волны гриппа в конце марта или апреле. "Вакцинироваться можно и сейчас", - добавила Артемчук.

Вчера сообщалось, что в Киеве из-за гриппа и ОРВИ полностью приостановили учебный процесс в 11 школах и частично - в 14. Интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года, сообщили в КГГА.