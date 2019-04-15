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15.04.2019, 20:03

Ученые сделали сердце из человеческой ткани на 3D-принтере

Ученые сделали сердце из человеческой ткани на 3D-принтере - Фото
Фото: pixabay.com

По словам исследователей, это достижение может стать настоящим прорывом в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

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Группа израильских ученых из университета Тель-Авива впервые создала сердце из человеческих тканей на 3D-принтере, сообщает Deutsche Welle.

Руководитель группы ученых Таль Двира подчеркнул, что это достижение может стать настоящим прорывом в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Исследователи надеются, что новая технология поможет уменьшить риск того, что организм будет воспринимать трансплантированное сердце как чужеродный орган.

По словам ученых, сделать орган с помощью 3D-принтера удавалось и раньше, однако только теперь он имеет клетки и кровеносные сосуды.

10 апреля сообщалось, что европейским ученым впервые удалось сделать фотографию черной дыры - сверхмассивного коллапсара в галактике Messier 87, находящейся в скоплении Девы.

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Теги: ученые, сердце, 3d принтер
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