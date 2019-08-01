Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Удары током могут улучшать сон и настроение у пожилых людей

Удары током могут улучшать сон и настроение у пожилых людей - Фото
Фото: pixabay.com
01.08.2019, 16:31

Пожилым людям хватило два-четыре миллиампер в течение 15 минут ежедневно на протяжение двух недель

Ученые из Лидского университета в течение 15 дней стимулировали нервные окончания добровольцев старше 55 лет электрическим током. В результате испытуемые начали крепче спать и лучше себя чувствовать. Об этом свидетельствует исследование опубликованное на сайте Aging US

Исследователи собрали группу из 28 человек старше 55 лет, которым были выданы устройства в виде клипсы, надеваемой на ухо. Испытуемые самостоятельно включали его на 15 минут раз в течение 15 дней. Сила тока составляла два - четыре миллиампер. Ощущение от процедуры описывалось как легкое покалывание. 

Результаты эксперимента показали, что у участников усилилась работа ПНС. Также испытуемые заполняли анкеты "до" и "после" исследования. По итогу оказалось, что качество жизни испытуемых выросло. Они начали лучше спать и выше оценивать свое настроение. 

Ученые стимулировали участок блуждающего нерва, часть вегетативной нервной системы, отвечающей за работу внутренних органов, лимфатических и кровеносных сосудов. Данная система отвечает, например, частоту сердцебиения, размер зрачка, слюно- или потоотделения. 

В ее состав входят симпатическая (СНС) и парасимпатическая (ПНС) нервные системы: СНС отвечает за мобилизацию организма, а ПНС за расслабление. 

В исследовании говорится, что пока организм молод, СНС и ПНС дополняют друг друга и балансируют. Старение нарушает это равновесие, поскольку СНС начинает доминировать. В результате у человека появляются проблемы со сном, давлением, сердцем или настроением.  

Ученые из Лидского университета посчитали, что стимуляция током ПНС усилит ее. Легче всего достать ПНС в небольшом хрящевом выступе в передней части уха.  

Исследователи признают, что результаты эксперимента тяжело оценить однозначно, а сам эксперимент необходимо провести на более широкой пробе испытуемых, чтобы понять его возможное влияние на здоровье. При этом авторы исследования считают, что такая терапия поможет сделать старость более здоровой.  

Напишите нам
здоровье стимулирование током
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 