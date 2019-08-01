Удары током могут улучшать сон и настроение у пожилых людей

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Ученые из Лидского университета в течение 15 дней стимулировали нервные окончания добровольцев старше 55 лет электрическим током. В результате испытуемые начали крепче спать и лучше себя чувствовать. Об этом свидетельствует исследование опубликованное на сайте Aging US.

Исследователи собрали группу из 28 человек старше 55 лет, которым были выданы устройства в виде клипсы, надеваемой на ухо. Испытуемые самостоятельно включали его на 15 минут раз в течение 15 дней. Сила тока составляла два - четыре миллиампер. Ощущение от процедуры описывалось как легкое покалывание.

Результаты эксперимента показали, что у участников усилилась работа ПНС. Также испытуемые заполняли анкеты "до" и "после" исследования. По итогу оказалось, что качество жизни испытуемых выросло. Они начали лучше спать и выше оценивать свое настроение.

Ученые стимулировали участок блуждающего нерва, часть вегетативной нервной системы, отвечающей за работу внутренних органов, лимфатических и кровеносных сосудов. Данная система отвечает, например, частоту сердцебиения, размер зрачка, слюно- или потоотделения.

В ее состав входят симпатическая (СНС) и парасимпатическая (ПНС) нервные системы: СНС отвечает за мобилизацию организма, а ПНС за расслабление.

В исследовании говорится, что пока организм молод, СНС и ПНС дополняют друг друга и балансируют. Старение нарушает это равновесие, поскольку СНС начинает доминировать. В результате у человека появляются проблемы со сном, давлением, сердцем или настроением.

Ученые из Лидского университета посчитали, что стимуляция током ПНС усилит ее. Легче всего достать ПНС в небольшом хрящевом выступе в передней части уха.

Исследователи признают, что результаты эксперимента тяжело оценить однозначно, а сам эксперимент необходимо провести на более широкой пробе испытуемых, чтобы понять его возможное влияние на здоровье. При этом авторы исследования считают, что такая терапия поможет сделать старость более здоровой.