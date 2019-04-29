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29.04.2019, 17:23

Уголь не поможет, запивать - водой. Советы об алкоголе от Супрун

Уголь не поможет, запивать - водой. Советы об алкоголе от Супрун - Фото
Фото: pixabay.com

И.о. министра здравоохранения дала советы о том, какой алкоголь лучше выбирать и как его правильно пить

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Безопасной дозы алкоголя – не существует, а если и пить, то следует придерживаться ряда правил. Об этом в своем Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в связи с праздничными и выходными днями у украинцев.

Супрун отмечает, что много закуски – не спасет от опьянения. Не поможет тут и активированный уголь.

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"Если решили все-таки пить алкоголь – лучше выбирайте красное вино. В нем, в отличие от коктейлей или крепких напитков, есть хоть что-то полезное. А именно – вещество ресвератол, полезный для здоровья сердца и сосудов", - пишет и.о. министра.

Она также отмечает, что не следует забывать о воде. Алкоголь вызывает потерю воды почками, поэтому на следующий день может "сушить". Чтобы избежать этого – алкоголь следует запивать водой. Также Супрун напоминает, что не следует пить на голодный желудок и смешивать алкоголь с газированными напитками.

26 апреля Супрун рассказала, что такое шлаки и как от них может помочь голодание.

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Теги: ульяна супрун, алкоголь, советы
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