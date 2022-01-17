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В Чехии певица, чтобы не делать прививку, намеренно заразилась коронавирусом и умерла

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2022, 17:57
В Чехии певица, чтобы не делать прививку, намеренно заразилась коронавирусом и умерла - Фото
Ханка Хорка (Фото - скриншот из видео)

Вокалистка чешской фолк-группы Asonance Ханка Хорка намеренно заразилась коронавирусом, чтобы "получить естественный иммунитет" и не делать вакцинацию, после чего умерла 16 января  в возрасте 57 лет. Об ее смерти сообщает Novinky.cz со ссылкой на официальный сайт группы.

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14 января Хорка написала пост в Facebook, в котором сообщила, что переболела ковидом и что она снова "сможет ходить в театр, в сауну и ездить отдыхать", но всего через день она скончалась. 

Сын певицы Хонза Рек публично обвинил в смерти матери чешских антивакцинаторов, на пропаганду которых певица поддалась. "Я презираю вас, вы пустышки", – написал он в одном из комментариев, перед этим перечислив противников вакцинации по именам.

Группа Asonance, в которой пела Хорка, – один из старейших фолк-музыкальных коллективов Чехии, он существует с середины 1970-х годов и специализируется на исполнении шотландской и ирландской фолк-музыки в переводе на чешский. 

  • В Киеве в ноябре 2021 года антивакцинаторы принесли на митинг возле Верховной Рады плакаты с QR-кодом, ведущим на сайт Единой России.

Читайте мнение: Люди, которые говорят "Война – выдумка политиков" и антивакцинаторы – одни и те же

Сергей Бережной
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чехия вакцинация коронавирус антивакцинаторы Ханка Хорка Asonance
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