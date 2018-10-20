В Канаде врачи будут прописывать пациентам посещение музея

Фото: Vancourier

commenthover

Культурный опыт принесет здоровью пользу и общее улучшение самочувствия, так же как и фитнес, уверены в Монреале

Реклама

Реклама

В канадском Монреале врачи смогут прописывать пациентам посещение художественного музея вместо медикаментозного лечения. Об этом сообщает Vancourier.

Инициатива начнет работать с 1 ноября в рамках договоренностей между Ассоциацией врачей Монреаля и местным художественным музеем.

Врачи-члены Ассоциации смогут выписывать до 50 направлений на посещение музея. Пациентам позволят приходить вместе с семьей.

"Это инновационный пилотный проект, который, мы надеемся, распространится по всей стране. Я убеждена, что в 21-м веке культура будет влиять на здоровье так, как в 20-м веке влияла активность. Культурный опыт принесет здоровью пользу и общее улучшение самочувствия, так же как и фитнес", - сказала директор Монреальского художественного музея Натальи Бондил.

В конце сентября и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что занятия танцами позволяют поддерживать здоровый вес, повышают выносливость и помогают укрепить кости и мышцы. По ее словам, такая активность имеет большие преимущества для психического здоровья.