В регионы везут крупную партию бесплатных лекарств

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Министерство здравоохранения Украины направило в регионы крупную партию бесплатных лекарств для борьбы с гепатитом С. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Закупленные препараты - это инновационные лекарства прямого действия, отвечающие рекомендациям Европейской ассоциации по изучению болезней печени по лечению гепатита С.

"Инновация заключается в том, что пациент просто принимает таблетки на протяжении трех месяцев", - говорится в сообщении МОЗ.

Минздрав заявляет, что эффективность курса лечения доказана и достигает более 90%, а благодаря закупкам через международную организацию - Программу развития ООН - Украине удалось получить рекордно низкую цену за курс лечения - $89.

В ближайшее время в медучреждениях будут доступны такие бесплатные лекарства:

- препараты ТМ "Майгеп" и ТМ "Майдекла" для комплексного лечения гепатита С для более 1 200 пациентов;

- препарат ТМ "Ледвир", благодаря которым вылечиться смогут более 2 000 больных;

- более 12 000 упаковок лекарственного средства ТМ "Майхеп ALL" для лечения более 4 000 пациентов.

В 2017 году МОЗ информировал, что в Украине ежегодно регистрируется 11 000 - 14 000 новых случаев вирусных гепатитов.

Ранее в замороженных ягодах из Украины, Румынии и Литвы нашли гепатит А.