В Ровенской области не смогли спасти заболевшую гриппом девушку

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7 января в Ровенской области от гриппа умерла 16-летняя девушка. Об этом летальном случае сообщили в Facebook местного областного лабораторного центра.

Несмотря на то, что заболевшая обратилась за медицинской помощью 2 января и была сразу же госпитализирована, реанимационные усилия не принесли желаемого результата - девушка умерла.

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"Вирусологической лабораторией ГУ Ровенский областной лабораторный центр МЗ Украины лабораторно был подтвержден диагноз грипп", - отметили медики.

При исследовании материала был обнаружен штамм гриппа А (H3N2).

Медики уточнили - умершая не была вакцинирована.

Острожский район на карте региона:

В конце декабря 2018 года в Украине от гриппа умерли 4 человека. С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано более 150 тысяч человек.