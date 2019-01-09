Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.01.2019, 12:32

В Ровенской области не смогли спасти заболевшую гриппом девушку

В Ровенской области не смогли спасти заболевшую гриппом девушку - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Заключительный диагноз, который был поставлен умершей позавчера 16-летней жительнице Острожского района: грипп А, вирусный энцефалит

Реклама
Реклама

7 января в Ровенской области от гриппа умерла 16-летняя девушка. Об этом летальном случае сообщили в Facebook местного областного лабораторного центра.

Несмотря на то, что заболевшая обратилась за медицинской помощью 2 января и была сразу же госпитализирована, реанимационные усилия не принесли желаемого результата - девушка умерла.

Реклама

"Вирусологической лабораторией ГУ Ровенский областной лабораторный центр МЗ Украины лабораторно был подтвержден диагноз грипп", - отметили медики.

При исследовании материала был обнаружен штамм гриппа А (H3N2).

Медики уточнили - умершая не была вакцинирована.

Острожский район на карте региона:

В конце декабря 2018 года в Украине от гриппа умерли 4 человека. С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано более 150 тысяч человек.

Отправить:
Распечатать:
Теги: смерть, вирус, ровенская область, грипп, инфекция
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 