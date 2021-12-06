В Украине не выявлено случаев заражения омикрон-штаммом – Минздрав
На сегодняшний день в Украине больных омикрон-штаммом не обнаружено. Об этом сообщил Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время селекторного совещания.
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Информацию о случаях заболевания новым штаммом будут обновлять ежедневно. Также за последнюю неделю уменьшилось количество выявленных случаев COVID-19 на 15%, количество госпитализаций – на 13%.
"Нагрузка на систему здравоохранения также постепенно снижается. Реанимационные кровати сейчас заняты на 55%, загруженность кроватей с кислородом за неделю уменьшилась с 48% до 40%. При этом пациенты, которым назначена кислородная терапия, занимают 33% всех кроватей", — отметил Ляшко.
С 6 декабря в Украине ужесточили карантинные ограничения. Теперь, в желтой зоне карантина необходимо иметь COVID-документы, чтобы получить ряд услуг. А в красной зоне для обхода карантинных ограничений потребуют зеленый сертификат о вакцинации (о двух дозах вакцины, действует 365 дней).
- Министр здравоохранения ЮАР, где впервые обнаружили омикрон, заявил, что новый штамм вызывает преимущественно легкое течение COVID-19, особенно среди вакцинированных.
- ВОЗ призывает не паниковать по поводу нового штамма, но стоит подготовиться к его распространению.
- В ВОЗ пока не зафиксировали смерть из-за омикрон-штамма коронавируса.
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