В Украине не выявлено случаев заражения омикрон-штаммом – Минздрав

На сегодняшний день в Украине больных омикрон-штаммом не обнаружено. Об этом сообщил Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время селекторного совещания.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Информацию о случаях заболевания новым штаммом будут обновлять ежедневно. Также за последнюю неделю уменьшилось количество выявленных случаев COVID-19 на 15%, количество госпитализаций – на 13%.

"Нагрузка на систему здравоохранения также постепенно снижается. Реанимационные кровати сейчас заняты на 55%, загруженность кроватей с кислородом за неделю уменьшилась с 48% до 40%. При этом пациенты, которым назначена кислородная терапия, занимают 33% всех кроватей", — отметил Ляшко.

СПРАВКА. Омикрон – новый штамм коронавируса , который назвали в честь 15 буквы греческого алфавита. О его открытии заявили южноафриканские ученые 24 ноября. Предполагают, что он способен быстро распространяться и даже обходить современные вакцины от COVID-19 через более 30 мутаций. ВОЗ отнесла его к варианту "опасных". В настоящее время штамм омикрон был обнаружен в 38 странах мира.

С 6 декабря в Украине ужесточили карантинные ограничения. Теперь, в желтой зоне карантина необходимо иметь COVID-документы, чтобы получить ряд услуг. А в красной зоне для обхода карантинных ограничений потребуют зеленый сертификат о вакцинации (о двух дозах вакцины, действует 365 дней).

Министр здравоохранения ЮАР, где впервые обнаружили омикрон, заявил, что новый штамм вызывает преимущественно легкое течение COVID-19, особенно среди вакцинированных.

ВОЗ призывает не паниковать по поводу нового штамма, но стоит подготовиться к его распространению.

В ВОЗ пока не зафиксировали смерть из-за омикрон-штамма коронавируса.

Марина Тищенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.