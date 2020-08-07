В Украине впервые сделали операцию по трансплантации поджелудочной
Каждый день в Украине умирают примерно девять человек, не дождавшись трансплантации, отметил Степанов
В Украине впервые состоялась трансплантация поджелудочной. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге 7 августа.
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"У нас сегодня ночью впервые сделана трансплантация поджелудочной железы. Вообще сделали три операции: пересадку сердца, пересадку почки и третья операция- человеку сделали пересадку почки и поджелудочной железы", - сказал Степанов.
Он отметил, что ежегодно в трансплантации нуждаются около 5 000 пациентов, каждый день в Украине умирают примерно девять человек, которые не дождались операции.
Врач Киевской городской клинической больницы скорой помощи Ярослав Кнуш на своей странице в социальной сети уточнил, что операция по трансплантации поджелудочной от посмертного донора состоялась во львовской больнице.
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Он добавил, что операцию проводили при участии доктора медицины Григория Лапшина из университетской клиники г. Любек, Германия, который возглавил хирургическую бригаду, а также в состав вошли Владислав Закордонец (заведующий отделением трансплантации почки института им. Акад. А. А. Шалимова) и Юрий Шаваров — руководитель Центра хирургии нашей больницы.
- 5 августа Кабмин утвердил порядок перевозки материалов для трансплантации.
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