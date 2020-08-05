Кабмин утвердил порядок перевозки материалов для трансплантации: что изменится

Перевозить анатомические материалы можно будет только в соответствующих емкостях и только после установления совместимости донора с реципиентом

На заседании 5 августа Кабинет министров утвердил Порядок перевозки, ввоза и вывоза анатомических материалов человека. Он касается как перемещений по территории Украины, так и ввоза/вывоза за ее пределы.

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Что предусматривает порядок

анатомические материалы человека должны перевозиться упакованными в стерильные емкости (пакеты), размещенные в теплоизолирующих контейнерах; анатомические материалы, предназначенные для использования в научно-исследовательских или учебных целях, должны ввозиться в Украину в упаковке, которая позволит использовать их по назначению; к транспортировке анатомических материалов могут привлекаться посторонние люди - при условии подписания с ними договора, по котором они будут обязаны соблюдать все гарантии и стандарты Минздрава по перевозке таких материалов; перемещать органы или их части по стране будет можно только после определения совместимости пары донор-реципиент; оплачивать услуги по перевозке материалов будет та больница, в которой будет производиться трансплантация (но допускается использование и других денежных средств, не запрещенных законом); перевозить органы и их части можно будет вручную или с использованием транспортных и/или технических средств; ввоз и вывоз анатомических материалов с территории страны будет производиться в рамках международного сотрудничества по обмену; отдельные виды материалов (например, стволовые клетки или материалы для изготовления биоимплантатов) смогу ввозиться или вывозиться из Украины только специальными субъектами хозяйствования - производителями, лицензиарами и т.п. либо посторонними людьми по договору.

В декабре прошлого года Кабмин утвердил тарифы на пересадку органов.

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Дарья Мостовая

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