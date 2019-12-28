Цена сердца. Кабмин утвердил тарифы на пересадку органов

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Кабинет министров утвердил расценки на оказание третичной медицинской помощи путем трансплантации органов и других анатомических материалов. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1083.

Пересадка почки будет стоить от 323 000 гривень, АВО-несовместимой почки – от 721 000, сердца – от 535 000, печени - от 855 000, гемопоэтических стволовых клеток - от 1,3 млн.

С полным прейскурантом на трансплантационные услуги можно ознакомиться по ссылке.

В декабре в Украине впервые за 15 лет пересадили сердце.

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