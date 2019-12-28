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Цена сердца. Кабмин утвердил тарифы на пересадку органов

Цена сердца. Кабмин утвердил тарифы на пересадку органов - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.сom
28.12.2019, 11:25

Наиболее дорогой будет трансплантация гемопоэтических стволовых клеток

Кабинет министров утвердил расценки на оказание третичной медицинской помощи путем трансплантации органов и других анатомических материалов. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1083.

Пересадка почки будет стоить от 323 000 гривень, АВО-несовместимой почки – от 721 000, сердца – от 535 000, печени - от 855 000, гемопоэтических стволовых клеток - от 1,3 млн.

С полным прейскурантом на трансплантационные услуги можно ознакомиться по ссылке.

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