Цена сердца. Кабмин утвердил тарифы на пересадку органов

Кабинет министров утвердил расценки на оказание третичной медицинской помощи путем трансплантации органов и других анатомических материалов. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1083.
Пересадка почки будет стоить от 323 000 гривень, АВО-несовместимой почки – от 721 000, сердца – от 535 000, печени - от 855 000, гемопоэтических стволовых клеток - от 1,3 млн.
С полным прейскурантом на трансплантационные услуги можно ознакомиться по ссылке.
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