В Украине – второй случай оспы обезьян. С первым он не связан
Министерство здравоохранения сообщило о втором случае оспы обезьян в Украине. Он не связан с первым и свидетельствует о том, что болезнь попала в страну не в сентябре, а раньше, говорится в сообщении.
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Характерная для болезни сыпь появилась у пациента еще в конце августа, но к врачу он обратился лишь несколько дней назад.
Его госпитализировали с повышенной температурой, сыпью на лице, руках и в полости рта.
Первый случай оспы обезьян был зарегистрирован 15 сентября.
К основным симптомам оспы обезьян относятся:
→ повышенная температура;
→ головная боль;
→ миалгия (боль в мышцах);
→ боль в спине;
→ увеличенные лимфатические узлы;
→ озноб;
→ боль в горле;
→ заложенность носа,
→ кашель;
→ сыпь в виде пузырьков.
Подробнее об этом читайте в статье: Обезьяна оспа в Украине: насколько заразна, каковы симптомы, что делать, чтобы не заболеть.
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