В Украине – второй случай оспы обезьян. С первым он не связан

Министерство здравоохранения сообщило о втором случае оспы обезьян в Украине. Он не связан с первым и свидетельствует о том, что болезнь попала в страну не в сентябре, а раньше, говорится в сообщении.

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Характерная для болезни сыпь появилась у пациента еще в конце августа, но к врачу он обратился лишь несколько дней назад.

Его госпитализировали с повышенной температурой, сыпью на лице, руках и в полости рта.

Первый случай оспы обезьян был зарегистрирован 15 сентября.

К основным симптомам оспы обезьян относятся:

→ повышенная температура;

→ головная боль;

→ миалгия (боль в мышцах);

→ боль в спине;

→ увеличенные лимфатические узлы;

→ озноб;

→ боль в горле;

→ заложенность носа,

→ кашель;

→ сыпь в виде пузырьков.

Подробнее об этом читайте в статье: Обезьяна оспа в Украине: насколько заразна, каковы симптомы, что делать, чтобы не заболеть.

Андрій Водяний

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