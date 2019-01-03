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03.01.2019, 14:14

В Украине зафиксировали первую в 2019 детскую смерть от кори

В Украине зафиксировали первую в 2019 детскую смерть от кори - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Житомирской области умер мальчик, который лечился от обострений кори

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1 января в Бердичеве от кори умер двухлетний мальчик. Об этом сообщает местный ресурс Бердичев.биз со ссылкой на Житомирский областной лабораторный центр Минздрава. 

Ребенок в больнице проходил клиническое лечение от обострений кори, экспертиза подтвердила диагноз и причину смерти. 

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Заместитель главврача Бердичева уточнил, что ребенку сделали первую прививку, вторую еще не успели сделать по возрасту. 

На территории Житомирской области напряженная эпидситуация. В ноябре зарегистрировали 63 случая заболевания корью, а в декабре только за последнюю неделю - 50. 

В 2018 году корью заболели более 52 тысяч украинцев. Минздрав напоминает, что остановить распространение болезни может только вакцинация. 

В 2018 году от осложнений кори умерли 16 человек: 12 детей и четверо взрослых.

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Теги: корь, житомирская область
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