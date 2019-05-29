В ВОЗ заявили: Трансгендерность – не болезнь

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Всемирная организация здоровья исключила трансгендерность из перечня психических заболеваний, передает CNN.

Теперь трансгендерность относится к разделу о сексуальном здоровье. Решение было принято Всемирной ассамблеей здравоохранения в Женеве и вступит в силу с 1 января 2022 года.

Ожидается, что новая классификация улучшит общественное признание трансгендерных людей.

Термин трансгендерности, по определению ВОЗ, используется для описания людей, чья гендерная идентичность отличается от пола, зафиксированного при рождении.

Представители ЛГБТ групп поприветствовали решение ВОЗ.

"Это результат огромных усилий транс и гендерных активистов со всего мира, которые настаивают на нашей человечности, и я воодушевлена тем, что ВОЗ согласна с тем, что гендерная идентичность не является психическим заболеванием", - цитируют журналисты слова тогдашней руководительницы организации Трансгендерная Европа Джулии Эрт, выступившей с заявленем в прошлом году.

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