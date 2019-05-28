Мэром итальянского города впервые стал трансгендер

Джанмарко Негри (фото - facebook.com/avvocatonegri)

Мэром итальянского городка Тромелло избрали 40-летнего Джанмарко Негри, который еще пять лет назад носил имя Мария и одевался в женские платья. Об этом сообщает Corriere Della Sera.

В городе с населением не более четырех тысяч человек, глубокой сельской местности, Негри выиграл у трех конкурентов, включая заместителя мэра Антонио Павии.

Негри никогда раньше не занимался политикой и был известен прежде всего своей необычной историей, а также блестящей карьерой адвоката по уголовным делам.

Пять лет назад он был женщиной, которую звали Мария, которая "изо всех сил пыталась утвердить свою личность".

"Я всегда чувствовал себя мужчиной, и мне хватило смелости благодаря различным операциям найти себя раз и навсегда. Я не знаю, считаю ли я себя символом битвы за права, но я безусловно стараюсь внести свой вклад", - сказал он в одном из интервью.

В детстве, пишет издание, Мария Негри хотела одеваться как мальчик. В двадцать лет у нее появилась первая любовь к девушке.

"Закончив юридический факультет, я сказал "достаточно", я не мог видеть себя в суде со своей юбкой. Психотерапевт Виджевано помог мне принять решение, я стал Джанмарко", - рассказал Негри.

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