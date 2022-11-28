ВОЗ переименовала оспу обезьян. Теперь она будет называться mpox

Всемирная организация здравоохранения переименовала оспу обезьян. Теперь она будет называться mpox, что является сокращением от английского названия этой болезни monkey pox.

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На сайте ВОЗ сообщается, что в течение года оба названия будут использоваться параллельно, прежде чем "оспа обезьян" выйдет из употребления полностью.

Отказ от традиционного названия объясняется тем, что его иногда использовали в расистском и стигматизированном контексте.

Термин "оспа обезьян" останется доступным для поиска в Международной классификации болезней (ICD), чтобы соответствовать исторической информации, но уже в официальный выпуск ICD-11 а 2023 году будет внесено новое название mpox.

Первый случай оспы обезьян в Украине был зарегистрирован 15 сентября.

К основным симптомам оспы обезьян относятся:

→ горячка;

→ головная боль;

→ миалгия (боль в мышцах);

→ боль в спине;

→ увеличенные лимфатические узлы;

→ озноб;

→ боль в горле;

→ заложенность носа;

→ кашель;

→ сыпь в виде пузырьков.

Подробнее об этом читайте в статье: Оспа обезьян в Украине: насколько заразна, каковы симптомы, что делать, чтобы не заболеть.

Андрій Водяний

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