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ВОЗ переименовала оспу обезьян. Теперь она будет называться mpox

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 16:24
ВОЗ переименовала оспу обезьян. Теперь она будет называться mpox - Фото
Фото: froedtert.com

Всемирная организация здравоохранения переименовала оспу обезьян. Теперь она будет называться mpox, что является сокращением от английского названия этой болезни monkey pox.

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На сайте ВОЗ сообщается, что в течение года оба названия будут использоваться параллельно, прежде чем "оспа обезьян" выйдет из употребления полностью.

Отказ от традиционного названия объясняется тем, что его иногда использовали в расистском и стигматизированном контексте.

Термин "оспа обезьян" останется доступным для поиска в Международной классификации болезней (ICD), чтобы соответствовать исторической информации, но уже в официальный выпуск ICD-11 а 2023 году будет внесено новое название mpox.

Первый случай оспы обезьян в Украине был зарегистрирован 15 сентября.

К основным симптомам оспы обезьян относятся:

→ горячка;
→ головная боль;
→ миалгия (боль в мышцах);
→ боль в спине;
→ увеличенные лимфатические узлы;
→ озноб;
→ боль в горле;
→ заложенность носа;
→ кашель;
→ сыпь в виде пузырьков.

Подробнее об этом читайте в статье: Оспа обезьян в Украине: насколько заразна, каковы симптомы, что делать, чтобы не заболеть.

Андрій Водяний
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ВОЗ оспа обезьян mpox
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