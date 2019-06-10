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10.06.2019, 12:50

Ядохимикаты в реке. По словам чиновников, опасности для людей нет

Ядохимикаты в реке. По словам чиновников, опасности для людей нет - Фото
Фото: pixabay.com

В Винницкой ОГА говорят, что инсектициды в Роси не опасны для жизни людей, а в Киевской ОГА уверяют, что инсектициды не повлияли на состояние воды

Заместитель главы Винницкой ОГА Андрей Гижко заявил, что в результате ДТП в Погребищенском районе в водоемы попали 747 литров гербицидов и фунгицидов разного класса, однако среди них не было опасных инсектицидов, представляющих опасность для жизни людей. Об этом сообщает местное издание Вежа.

Гижко подчеркнул, что информация об утечке в приток реки Рось инсектицида "Нурал-В", распространенная ранее, не соответствует действительности.

"Все эти вещества (которые попали в водоемы, - ред.) - это вещества второго-третьего класса опасности. После использования некоторых из них на полях можно работать уже через день или на третий день. По состоянию на 8 утра 10 июня в результате забора воды на границе Винницкой и Киевской областей не зафиксировано концентраций опасных веществ, превышающих предельно допустимую норму", - сказал он.

Гижко объяснил, что такие нормы превышены только непосредственно на месте попадания гербицидов и фунгицидов в воду. Отмечается, что та часть водоема ограждена ограничительными лентами, а местное население предупредили об опасности.

Председатель Киевской областной государственной администрации Александр Терещук сообщил каналу 112, что гербициды не повлияли должным образом на состояние воды.

"Сейчас я собирал комиссию ТЭП ТНС, информации о том, что рыба погибла на территории Киевской области, у меня на это время нет. Это тоже один из критериев того, что эти гербициды или не дошли, или растворились", - сказал он.

Предварительно есть информация, что гербициды, попавшие в воду, распадаются в течение трех часов. Это станет известно точно после экспертизы.

Тем не менее, на комиссии ТЭП ТНС приняли решение в течение десяти суток ограничить купание в реках, ловлю рыбы и другие мероприятия.

Вчера, 9 июня, в реку Рось попали ядохимикаты. В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области произошла авария. Автомобиль, перевозивший 1 т инсектицида, перевернулся в приток реки. Полиция сообщила, что ядохимикаты были украдены из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов.

Река Рось - правый приток Днепра.

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Теги: экология, происшествие, Рось
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