Целый город останется без воды: в реку Рось попали ядохимикаты

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Сегодня, 9 июня, в реку Рось попали ядохимикаты. Из-за этого в Белой церкви Киевской области в 22:00 отключат водоснабжение. Об этом сообщает в Facebook Беоцерковская РГА.

Сообщается, что в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области произошла авария. Автомобиль, перевозивший 1 тонну инсектицида "Нурали B", перевернулся в приток реки Рось.

Отмечается, что на территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов. По данным властей, к вечеру инсектицид достигнет Белой церкви.

Сообщается, что специальные службы делают замеры воды и локализуют возможную зону поражения района. О глубине загрязнения и зону поражения реки будет обещают сообщить дополнительно.

Власти города обратились к жителям с просьбой не ловить рыбу, не купаться и не пасти скота в акватории реки Рось.

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Полиция Винницкой области сообщила, что ядохимикаты были украдены из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов. Автомобиль съехал с дороги в реку и загроелся. Заведено два уголовных дела - о краже и загрязнении вод.